Acompanhei os debates do Orçamento. Senti-me no Titanic, momentos antes do icebergue, a assistir a um espectáculo de variedades. A crise está aí, a guerra vai continuar, o BCE sobe as taxas de juro, os portugueses assaltam (literalmente) as prateleiras dos supermercados.



Mas o dr. António Costa persiste na fantasia de que não existe ‘austeridade’ (isso era com o Passos) e, mais ainda, de que ninguém está a perder rendimentos, apesar da ceifeira da inflação.









