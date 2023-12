Não gosto de fazer previsões internacionais para o ano que começa. A razão é simples: normalmente, acerto. Assim foi com a invasão russa da Ucrânia. Espero que assim não seja com a invasão chinesa de Taiwan. Mas as coisas são como são, sobretudo se o candidato mais alinhado com Pequim (Hou Yu-ih) perder as eleições já em Janeiro.









Ver comentários