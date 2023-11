António Costa demitiu-se ‘por causa de um parágrafo’, dizem os eternos socráticos, que nestas horas emergem sempre dos mesmos buracos. Não fosse aquele parágrafo no comunicado da PGR, que põe o primeiro-ministro em maus lençóis, e tudo estaria sereno, com meio Governo sob suspeita, o ‘melhor amigo’ detido e o chefe de gabinete com notas a pipocar dos livros.









Ver comentários