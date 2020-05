O preço do socialismo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Diz a Comissão Europeia que a economia portuguesa vai cair 6,8% em 2020. Isto, claro, se não houver uma segunda vaga da pandemia. Nesse caso, podemos imaginar que a destruição de riqueza será maior e a recuperação ainda mais adiada.Perante estes factos, que deviam horrorizar qualquer cristão, quais são as prioridades do governo? Não, como se tem visto, auxiliar em tempo útil as empresas em lay-off com as ajudas ...