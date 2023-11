Depois da demissão, esperava-se que António Costa se remetesse ao silêncio. Não aconteceu. Com a ligeireza habitual de quem pensa que todos lhe devem e ninguém lhe paga, o ainda primeiro-ministro resolveu inaugurar as hostilidades contra o Presidente da República (‘o país não merecia ser chamado de novo a eleições’), contra o líder da oposição (‘os dirigentes do PS dão dez a zero’ a Montenegro) e até contra o próprio governador do Banco de Portugal, reduzido a um mero funcionário do PS.









Ver comentários