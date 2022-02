Com o mundo ameaçado de guerra pelo tirano Putin que se mantém há mais de 20 anos no poder, manipulando leis, abatendo opositores e conduzindo uma política de prepotências, Portugal também sofre com medos próprios. Um deles é a falta de água que aflige pela ausência de chuva, diminuição de reservas nas barragens e, sobretudo, incapacidade de aproveitamento de recursos.