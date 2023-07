Hitler tinha o sonho antigo de visitar Paris, capital que detestava por razões políticas, mas que admirava por óbvias razões artísticas, embora desprezasse os rumos da sua modernidade artística.



A sua primeira visita a Paris aconteceu no dia 23 de junho de 1940, dia a seguir à assinatura do armistício que pôs termo à resistência francesa ante o avanço esmagador das tropas do III Reich.









