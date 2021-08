Queridos inimigos

O direito à amizade é como o direito à palavra, livre. Somos livres de escolher os nossos amigos e temos todos direito ao uso, e até ao abuso, da liberdade de expressão. E, deste modo, se vive feliz em sociedade. Mas não há nada como uma boa picardia a dois, sobretudo se forem figuras púbicas, para entreter o vasto público.Na última semana, o nosso país foi servido de uma dose dupla de inimizades no campo do desporto de alto rendimento e, tal como não podia deixar de acontecer, os propalados constrangimentos nas relações de Nelson Évora com Pedro Pichardo e de Jorge Jesus com Rui Vitória serviram para que os jornalistas que cobrem este tipo de acontecimentos se deleitassem a interrogar todos os protagonistas desavindos sobre o passado, o presente e o futuro desses seus desamores.