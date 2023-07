Já vai para três semanas que a polícia entrou pela casa do então presidente da Assembleia Geral da Liga e pelas instalações da Academia Bsports e pouco ou nada se sabe de relevante sobre os meandros operacionais daquela organização suspeita da prática de "tráfico humano". O mais recente escândalo do futebol português não tem suscitado acalorados debates televisivos nem as justificáveis diligências do chamado jornalismo de investigação.









