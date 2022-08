Ora tomem lá nota das notícias desta semana. O TAD suspendeu a interdição do Estádio do Dragão por dois jogos. O Conselho de Disciplina da FPF arquivou o processo de inquérito aberto ao FC Porto em 2020 por "alegada violação do dever de isolamento" em tempo de pandemia. O TAD anulou a suspensão de Pepe por dois jogos no caso da agressão a um dirigente do Sporting no relvado do Dragão.









Ver comentários