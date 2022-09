As esquinas de Ouro

A Gala Quinas de Ouro trouxe um sem-número de revelações sobre o momento do futebol português. Revelações preciosas, sem margem de dúvida. Em primeiro lugar, os estágios já não são o que eram e voltaram a ser o que foram.



É certo que este estágio da seleção nacional em vésperas dos compromissos para a Liga das Nações não se compara em exotismo ao estágio da seleção de António Oliveira em Macau antes do Mundial da Coreia/Japão nem em colorido ao estágio em Saltillo da seleção de José Torres antes do Mundial do México.









Ver comentários