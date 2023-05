Ricardo Horta está destinado a constituir-se na atração maior do jogo desta noite na Luz. É certo que do lado do Benfica também existem casos a seguir com curiosidade. Será que Ramos volta aos golos e que Rafa volta a ser o supersónico n.º 27 que já foi? Será que João Mário desperta da sua letargia sazonal?









