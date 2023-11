No país basco, à meia hora do jogo podia considerar-se o Benfica uma equipa cheia de sorte apesar de estar a perder por 3-0. É esquisito dizer-se de uma equipa que teve sorte estando tão substancialmente vergada ao peso do resultado e ainda não tendo decorrido o primeiro terço do desafio. Mas foi exatamente isso que concluiu quem assistiu ao acontecimento com espírito imparcial e atenção aos pormenores.









