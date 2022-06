O vai-vem-e-volta de jornalistas entre as redações e os departamentos de comunicação dos clubes produz situações trágicas aos olhos dos paladinos da ética jornalística e, tal como não podia deixar de acontecer, produz situações grotescas aos olhos do público em geral que gosta de se divertir com estas peculiaridades do futebol português, esse curioso espaço sociológico desprovido das regras do mais elementar bom senso em matéria de qualificações e estatutos profissionais extradesportivos.









