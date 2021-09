Não é abusivo considerar que a campanha eleitoral do universo Benfica arrancou oficialmente esta semana no momento em que Rui Costa anunciou a sua candidatura. Terá, muito provavelmente, como adversário Francisco Benítez que concorreu nas eleições do ano passado ao cargo de presidente da Assembleia Geral na lista liderada por João Noronha Lopes.