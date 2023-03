Em todo este conflito, muito mais do que aparente, entre o presidente do FC Porto e o seu treinador – um fenómeno inédito que projeta as suas ondas de choque pelo universo portista –, há a lamentar a situação em que se vê o jogador David Carmo. O seu nome é apontado pelos protagonistas e pelos analistas da ocasião como o gatilho que disparou a crise desportiva e institucional que varre o FC Porto pesem os desmentidos.









