Divertiu-se a acompanhar o frente-a-frente em tribunal entre Johnny Depp e Amber Heard? Leu o que ia sendo noticiado em sites e comentado em todo o género de late night show norte-americano? Viu os vídeos no YouTube? Então se assistiu a tudo isso e percebeu que a realidade é muito melhor do que qualquer filme de Hollywood então prepare-se para rever esta louca história real que envolve duas super-stars da Sétima Arte no documentário ‘Depp vs Heard’ que acaba de estrear na Netflix.









