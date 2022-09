O país alarmou-se ao ver as imagens de uma idosa, utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, inerte numa cama, amputada de uma perna, com uma ferida exposta na zona do ombro esquerdo servindo de pasto a centenas de formigas. A descrição pormenorizada deste quadro de horror é imprescindível para a integral perceção desta realidade inaceitável.









