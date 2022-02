À Cultura quem é da Cultura

Um dia destes, a propósito da vitória da seleção de futsal no campeonato da Europa, ouvi alguém dizer que há muito trabalho a fazer no desporto profissional em Portugal, que não existe um desenvolvimento sustentado do desporto, que este ainda depende do sistema associativo, que não existe articulação entre sistema escolar e desportivo (como nos EUA), que o poder político está distante do desporto e que - numa alusão a Tiago Brandão Rodrigues (ministro da Educação, com a tutela do Desporto) - quem assume cargos de decisão no setor não é do desporto, nem percebe nada dele.