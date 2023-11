Mário Centeno aufere mensalmente, como governador do Banco de Portugal, 17 473 euros, equivalente a 23 salários mínimos, mais do que ganha o presidente da Reserva Americana! Um Governador, com este obsceno salário, deveria apresentar mínimos de autonomia e competência. Mas Centeno falha em ambas. Desde o início a sua independência ficou comprometida, quando transitou de governante socialista para o BdP;









