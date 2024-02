Durão Barroso disse, há dias, no podcast de Sebastião Bugalho, que Portugal era outra vez o País mais pobre da Europa Ocidental, tal como antes do 25 de Abril. É uma afirmação muito forte, mas, infelizmente, verdadeira. Há a questão de saber se a Grécia faz, ou não, parte desse espaço. Mas num caso ou noutro, Portugal está no patamar mais baixo.









