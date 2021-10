Bater recordes é um vício para muito boa gente e uma circunstância para muitos e bons países. Há portugueses que sonham entrar no ‘Livro Guinness de Recordes’, a começar por Cristiano Ronaldo. CR7, como se sabe e ele sabe, é viciado em recordes e acaba de entrar no ‘Guinness’, com 111 golos pela Selecção, tornando-se o melhor marcador internacional da História.