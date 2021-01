O líder do Chega deixou de convencer alguns dos seus correligionários, e não exatamente por andar com más companhias. Parece que ex-dirigentes das concelhias do partido perceberam que, além de ter “dois discursos”, André Ventura deixou empalidecer a qualidade suprema dos políticos-farinha-Amparo contemporâneos: o de ser antissistema. Mas não é bem assim.