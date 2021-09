A 11 de setembro de 2001, o atentado terrorista da Al Qaeda contra as Torres Gémeas alterou radicalmente os dados do jogo internacional. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos sofreram um ataque conduzido a partir do estrangeiro no seu território continental. A sua dimensão revelou ao mundo a força de um novo ator não-estatal, a rede terrorista que operava a partir do Afeganistão e com a cumplicidade do regime talibã.