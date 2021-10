Volto ao PRR para falar na falta de investimento nos recursos humanos, em especial Oficiais de Justiça.Sem admissões há anos, temos Tribunais onde a média de idades passa os 59 anos, notando-se uma maior resistência à novidade que as exigências tecnológicas impõem, estão exaustos devido às exigências que lhes são impostas e habituados a uma forma tradicional de trabalhar.Dos 7 mil OJ no ativo, irão reformar-se, até 2028, pelo menos 2570 (vd. Plano Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais, DGAJ), não seria de esperar que o PRR contemplasse novas admissões para os Tribunais? Tornando a carreira atrativa de forma a evitar a fuga que se verifica atualmente para outras carreiras? Neste momento faltam mais de mil OJ.Pensará o MJ que com as medidas tecnológicas anunciadas estes serão substituíveis?E sem recursos humanos em número suficiente, com qualificação adequada, com capacidade de adaptação às inovações tecnológicas a coadjuvarem as magistraturas, o sistema judicial português será sempre ineficiente. Fica a reflexão.