Dez dias depois de a Rússia sair do acordo sobre exportação de cereais lançando, desde então, intensos bombardeamentos destruindo silos carregados com dezenas de toneladas de cereais ucranianos e infraestruturas portuárias ucranianas no Mar Negro e no Rio Danúbio, Putin vangloriou-se, durante a 2.ª Cimeira Rússia-África, que a Rússia “vai ter este ano um volume de colheitas recorde” (incluindo cereais cultivados e colhidos nas zonas ocupadas da Ucrânia);









