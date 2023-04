Pela quarta semana este ano, a TVI liderou as audiências dos canais generalistas, ultrapassando a SIC. Na semana passada liderou em quatro dos sete dias e foi o canal mais visto no período entre as 18h e as 24h. Além disso, o seu ‘Jornal Nacional’ bateu o ‘Jornal da Noite’, da SIC, e o reality show ‘O Triângulo’, assim como a novela ‘Festa É Festa’, bateram os programas rivais da SIC, respectivamente ‘Os Traidores’ e ‘Sangue Oculto’.









Ver comentários