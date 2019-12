Um Porto de Honra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pinto da Costa escreveu uma reflexão sobre o papel do Futebol Clube do Porto na região e no país, afirmando que acredita que o FC Porto nunca deixará de ser uma importante força na luta por um país mais justo.Esta é a grande beleza do desporto no mundo atual. Numa sociedade cada vez mais global, onde o indivíduo ou a região contam cada vez menos, os clubes desportivos são um dos últimos bastiões do espí... < br />