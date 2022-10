O processo conhecido por ‘Tutti Frutti’ tem os mais perigosos ingredientes para a saúde do regime democrático. Políticos do PS e do PSD são escutados a combinar troca de favores implicando o gasto de dinheiro público. A acertar um habilidoso esquema de repartição de avenças.A prometer contratos a empresas e a fabricar financiamentos partidários. Mostra também conexões maçónicas e abre a porta para os mecanismos de falsificação da inscrição de militantes em concelhias, federações e distritais, com o objetivo de constituir sindicatos de voto.