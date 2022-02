A caminho do deserto

Não deixa de ser irónico que um País com mais de 900 quilómetros de costa marítima lute com falta de água. Segundo os últimos dados oficiais, mais de 90% do território continental encontra-se em seca severa. Há rios que viraram riachos e barragens que se assemelham a represas. Um cenário desolador, de Norte a Sul, que ameaça o mundo rural, o abastecimento de água às populações e a produção de energia, com tudo o que isso significa do ponto de vista social e económico.A situação é grave, as perspetivas dramáticas. A precipitação prevista para os próximos dias em algumas zonas do País não terá efeitos práticos. Uns pingos, apenas.O Governo dá sinais de que está atento ao problema e deixa entender que tomará medidas nos próximos dias. Acontece que qualquer plano de combate à seca já vem tarde. O que está pensado - um corte aqui, uma restrição acolá - já deveria estar em execução há muito tempo. Os alertas do IPMA têm sido constantes, há várias semanas que todos perceberam a tragédia que se avizinha: não chove, não há água, qual é a dúvida, estamos à espera de quê? O ministro do Ambiente diz que a situação é conjuntural e que Portugal tem água para dois anos. Estamos entendidos. Quando a água deixar de correr nas torneiras é o salve-se quem puder.