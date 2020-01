Novas causas num CM ainda mais líder

O ano que começa, o CM mantém o seu sagrado compromisso com os leitores: continuaremos a praticar um jornalismo livre, responsável, independente e corajoso. Continuaremos a investigar e a noticiar todas as matérias que se revistam de interesse público. Sem paninhos quentes, doa a quem doer.

Mas, para lá de reafirmar o seu compromisso informativo, em defesa dos cidadãos e da transparência na vida pública, o CM já habituou os seus leitores ao lançamento de iniciativas que vão ao encontro das aspirações dos portugueses e, por tal, das necessidades de Portugal. Assim, no início desta década, lançamos a iniciativa ‘Planeta CM’, que, neste 2020, terá o seu ‘Ano Zero’. Com esta iniciativa - sem radicalismo estéreis, mas com a inquietação necessária - vamos reforçar a ligação do nosso Jornal às escolas e às comunidades locais, através da temática ambiental. Também a partir deste ano, o Correio da Manhã lança o prémio de jornalismo ‘Coragem CM’. Visamos servir ainda melhor os nossos leitores, através deste incentivo dado aos jovens jornalistas que integram o nosso projeto.

O flagelo da violência doméstica merecerá um espaço semanal na edição impressa e acompanhamento constante no nosso site. Da análise dos casos concretos passaremos à reflexão e busca de soluções, no plano social, autárquico, nacional e legislativo. Como bem sabem os nossos leitores, o CM cultiva o aperfeiçoamento constante e a máxima exigência no cumprimento da sua missão de informar. Assim será em 2020.

Votos de Bom Ano, com saúde, felicidade e sucesso!