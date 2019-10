Novo Governo, velhos vícios

O novo Governo terá uma ministra da Agricultura que, na mais benevolente das visões, não sabe quanto vale uma oliveira.Este novo Governo terá muito provavelmente como secretário de Estado um quadro partidário que entrega uma vasta área para exploração de lítio a uma empresa criada de encomenda urgente. Mera barriga de aluguer para os milionários gigantes mundiais da mineração.Com estes indícios prévios, o novo Governo de António Costa nasce velho. Eivado de ancestrais vícios que empobrecem Portugal. Ocontinuará a sua missão de escrutínio em todas as áreas de onde emanam poderes relevantes para a vida dos cidadãos portugueses. Na primeira linha desse obrigatório escrutínio democrático estão os titulares das pastas do Governo.Num Estado com democracia madura e plena, alguém com o perfil que ora se conhece à ministra da Agricultura já não passaria no crivo da tomada de posse. Mas no nosso triste e morno Portugal, decerto lá a teremos, perante o olhar embevecido do Presidente da República, a jurar por sua honra cumprir com lealdade as funções que lhe são confiadas.