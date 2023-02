Novo monstro no Estado

A crise de habitação é um grave problema que atinge as jovens famílias, os inquilinos vítimas da impressionante subida das rendas e as pessoas que no tempo dos juros baratos compraram casa e agora têm a prestação mensal do crédito já acima do limite que podem pagar.Décadas de ausência de qualquer política de habitação agravam o problema. Desde que Ferreira do Amaral foi ministro das Obras Públicas e promoveu o programa de extinção das barracas que o Estado não tem qualquer plano coerente de habitação.Por outro lado, as câmaras também têm culpas no cartório. Gerem mal o parque de habitação social e ignoraram a classe média, enquanto engordam os cofres com o IMI e o IMT das transações a valores estratosféricos e complicam e atrasam os projetos privados de nova construção.A chegada de mais cidadãos estrangeiros e a explosão do turismo aumentaram a pressão.A resposta do Estado tardou e já assustou os proprietários, empresários do alojamento local e os negócios que dependem dos vistos gold, mas a principal critica é que o governo quer criar um monstro no Estado, despesista, que confisca casas, congela rendas e promete pagar a conta. Nenhum contribuinte deseja ser fiador desta aberração.