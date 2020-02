Pela liberdade!

O cartoonista Vasco Gargalo está a ser alvo de uma desproporcionada perseguição devido à publicação de um desenho. À Direção dochega mesmo a ser exigido o seu afastamento do projeto.não censura, nem nunca censurará qualquer dos seus colunistas. Vasco Gargalo é já um nome incontornável da opinião desenhada em Portugal. Deve continuar a exercer a sua preciosa missão com total liberdade, longe do medo gerado pelos dogmas de novos censores.Os temas mais sensíveis podem ferir respeitáveis suscetibilidades religiosas, étnicas ou de mero gosto, que, ainda assim, se devem conformar com o inalienável direito ao exercício da liberdade de expressão.