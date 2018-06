Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo enaltece os "muitos Portugais" que não podem ser discriminados

Presidente da República continua as comemorações do Dia de Portugal em Ponta Delgada, nos Açores.

13:22

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teceu elogios aos "muitos Portugais" que garantem "riqueza" ao país e frisou que não pode ser tolerada discriminação nesta diversidade identitária.



No discurso do 10 de Junho, nos Açores, o chefe de Estado valorizou "um só Portugal" que existe, mas que é "feito de muitos Portugais, que podem e devem ser diversos".



"Não toleraremos que [os vários Portugais] sejam discriminados naquilo que de essencial assinala o estatuto da nossa cidadania cívica, económica, social e cultural", sublinhou.



As comemorações do Dia de Portugal, que se iniciaram no sábado, continuam este domingo em Ponta Delgada, nos Açores, estendendo-se a Boston e Providence, nos Estados Unidos da América, ao final do dia.



A habitual Cerimónia Militar, que decorreu no centro da maior cidade açoriana, contou com a participação de mais de mil militares dos três ramos das Forças Armadas.



O Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa, partem esta tarde para os Estados Unidos da América.