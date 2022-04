Parlamento debate hoje Programa de Estabilidade

A Assembleia da República debate hoje o Programa de Estabilidade (PE) 2022-2026 e as recomendações do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda, do Chega e da Iniciativa Liberal (IL).O início da sessão plenária está previsto para as 15h00, com a abertura de seis minutos a cargo do Governo, assim como o encerramento.No PE 2022-2026, divulgado em 28 de março, o Governo previa que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 5% este ano, fixando-se 0,8% acima do nível pré-pandemia, e suba 3,3% em 2023, impulsionado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).No entanto, o cenário foi revisto na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue em 13 de abril, com o Governo a projetar uma expansão de 4,9% este ano.O PE antecipa ainda que o défice orçamental caia dos 2,8% do PIB registado em 2021 para 1,9% do PIB este ano, recuando para 0,7% do PIB em 2023 e para 0,3% do PIB em 2024.Aquando da divulgação do documento, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) anunciou não ter "condições" para apreciar o cenário macroeconómico subjacente ao PE, considerando que não é "uma previsão por não incorporar as medidas de política a adotar".O parlamento debate também hoje as recomendações apresentadas pelos partidos políticos no âmbito do documento.O PSD recomendou ao Governo que apresente "um verdadeiro Programa de Estabilidade" ao parlamento em vez de apenas "um documento técnico", que considera ser omisso em matérias de política económica e orçamental.Já o Chega considera que o PE "está totalmente desatualizado e não responde à realidade macroeconómica do país".A IL defende um novo modelo de crescimento, tendo como base um choque competitivo na política fiscal, enquanto o PCP defende que o PE "não é mais do que um exercício para cumprir calendário e agradar a Bruxelas", propondo níveis de investimento público acima dos 5% do PIB.Por sua vez, o Bloco de Esquerda quer que o executivo tenha como objetivo um défice para 2022 de 3,2%, "priorizando a proteção do poder de compra das famílias e o investimento nos serviços públicos essenciais para responder ao ciclo de inflação previsto para 2022".