Governo anuncia alteração ao regime de taxas moderadoras

O Governo reuniu-se em Conselho de Ministros e aprovou esta quinta-feira o decreto de lei que altera o regime de cobranças moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, prolongando ainda a situação de alerta devido à pandemia de covid-19 até 31 de maio, mantendo as medidas atualmente em vigor.

"Foi ainda prorrogada a declaração da situação de alerta em todo o território nacional continental, até às 23h59 do dia 31 de maio, mantendo-se inalteradas as medidas atualmente em vigor", afirmou Mariana Vieira da Silva, durante a a conferência de imprensa.

A Ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou a alteração ao regime em vigor das taxas moderadoras, referindo que deveria ser dispensada a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários."Tem vindo a ser realizada um processo de progressivo alargamento das situações de dispensa das taxas moderadas", prossegue Marta Temido, " com o objetivo de que sejam apenas aplicadas para aumentar o fluxo de utentes no SNS".Marta Temido diz ainda que a partir do próximo mês de Junho "apenas são cobradas taxas moderadoras quando há utilização de serviços de urgência que não é referenciado pela Linha 24 ou cuidados de saúde primários".Desta forma, as "consultas subsequentes em hospital" ficam sem taxa, assim como "as consultas decorrentes da prescrição do próprio hospital", e exames médicos.Sobre a pandemia Covid-19, Marta Temido diz que o registo de transmissão de casos está a aumentar, "mas já era esperado", pois é "uma doença que ainda está em circulação". Os casos suspeitos de Covid-19 terão prescrição médica para a realização de testes.Em relação à quarta dose da vacina de Covid-19, a Ministra da Saúde afirmou que o governo está "permanentemente a acompanhar aquilo que possa ser a melhor escolha", isto é, de momento o foco e a recomendação é para a "população com mais de 80 anos".Em atualização