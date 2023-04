O deputado socialista Bruno Aragão é novo coordenador do PS na comissão de inquérito à gestão da TAP, substituindo Carlos Pereira no cargo , disse à Lusa fonte parlamentar do partido.

Bruno Aragão foi eleito na última legislatura pelo círculo eleitoral de Aveiro e já integrava a comissão de inquérito da TAP.

Além de Bruno Aragão, o PS é representado na comissão de inquérito pelos deputados Ana Bernardo, Hugo Carvalho, Hugo Costa, Maria de Fátima Fonseca, Rita Borges Madeira e Vera Braz (como efetivos).