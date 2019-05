Ações pretendem aproximar eleitores jovens da Europa

A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação tem em marcha uma campanha por todo o País de apelo ao voto jovem.O mote é ‘A Europa dá-te muito. Dá o teu voto à Europa’ e o objetivo passa por contrariar a abstenção dos jovens nas eleições europeias de 26 de maio."Não pretendemos fazer discursos moralistas, não seria justo nem útil, pretendemos apenas encurtar o afastamento que existe entre os jovens e a Europa", contou aoLuís Alves, diretor da Agência Erasmus +.Este afastamento está bem patente nas últimas Europeias, em que a abstenção atingiu os 81% entre os eleitores portugueses dos 18 aos 24 anos.De resto, dados do Eurobarómetro mostram que apenas 3% dos jovens portugueses afirmam taxativamente ir votar nestas eleições."Não há uma explicação simples, nem soluções mágicas. Pretendemos dar o nosso contributo, implicando-os no debate, através de ações em que lhes é também dado a conhecer os programas que existem e que lhes são dirigidos, mostrando que a Europa não é uma coisa distante", defende Luís Alves.As últimas eleições europeias, de 25 de maio de 2014, mostram que os portugueses têm baixa participação neste sufrágio.Na Europa, a taxa geral de abstenção foi de 57,5%, enquanto entre os eleitores portugueses esta percentagem alcançou os 66,3%.No que diz respeito aos jovens, a percentagem de abstenção na Europa em termos gerais foi de 28%, em Portugal atingiu os 81%.A Agência Erasmus+ dá aos jovens exemplos da forma como a Europa influencia a vida quotidiana. ‘Comunicar sem roaming’ mostra que é possível telefonar, enviar mensagens e estar online ao mesmo preço que em Portugal.A mesma iniciativa dá conta de que na Europa é possível viajar livremente sem passaporte em muitos países. Tudo graças à liberdade de circulação que existe no espaço Schengen.Entre as várias ações, a Agência Erasmus + utiliza ainda as redes sociais para mostrar que a Europa permite aos mais jovens fazerem um estágio ou parte do curso superior num dos muitos países à escolha, através de programas de intercâmbio.Além de estudar, os jovens portugueses encontram também facilidades se escolherem trabalhar noutros países. Isto porque os diplomas de formação são reconhecidos em vários países da Europa.