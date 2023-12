"Ainda bem que o MP abriu inquérito": Montenegro garante que não aceitou benefícios para obras em casa

O presidente do PSD garantiu este sábado que não se sente "minimamente condicionado" e que convive bem com os inquéritos abertos pelo Ministério Público sobre a construção da sua casa de família , garantindo que "tudo está dentro da regularidade".

"Não me sinto mesmo minimamente condicionado, convivo bem com o escrutínio de que sou alvo através destes inquéritos e tenho a plena confiança e convicção de que serão precisamente estes inquéritos que irão demonstrar que tudo está dentro da regularidade", afirmou Luís Montenegro numa conferência de imprensa, no Porto, ao inicio da tarde.

O líder do PSD afirmou ainda estar confiante na Justiça e adiantou que não falará mais deste caso até que haja "um desfecho na Justiça".

Garantiu que está disponível para colaborar com a investigação e entregar toda a documentação referente àquela moradia em Espinho.

O Ministério Público do Porto abriu um inquérito aos alegados benefícios fiscais atribuídos à habitação em Espinho de Montenegro, no seguimento de uma denúncia anónima.

"Confirma-se a existência de inquérito que teve origem em denúncia anónima", respondeu a Procuradoria-Geral da República (PGR) à agência Lusa após uma notícia avançada pela RTP.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, adianta a PGR, e "não tem arguidos" constituídos.