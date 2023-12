Luís Montenegro vê abertura de inquérito pela PGR como "excelente oportunidade" de encerrar o assunto

Uma lei do PSD deu isenção de IMI ao presidente social-democrata. A decisão da autarquia baseou-se num parecer técnico externo, que enquadrou o imóvel no decreto-lei n.º 53/2014, de 8 de abril. Luís Montenegro apresentou um projeto de demolição do imóvel sem contenção de fachada, em 2016. Dessa demolição nasceu um buraco no qual foi construída uma moradia nova com 829,6 metros quadrados.O inquérito aberto pela PGR, com origem numa denúncia anónima, é dirigido pelo Ministério Público do DIAP Regional do Porto. Não há arguidos. Dada a natureza anónima da denúncia, a PGR estava obrigada a abrir o inquérito.Através de um comunicado, Luís Montenegro saudou esta sexta-feira a abertura do inquérito. "Será uma excelente oportunidade para que este assunto se encerre definitivamente. Ademais, perante essa denúncia, não poderia o Ministério Público não abrir o inquérito: e em boa hora o faz!", considerou.O presidente do PSD asseverou que não beneficiou de "nenhum tratamento diferente de qualquer outro cidadão na mesma situação" nem praticou qualquer "ato ética ou legalmente desadequado"."Tenho todo o interesse em que o assunto seja apreciado mas não me deixarei condicionar cívica e politicamente.Continuarei a apresentar aos portugueses a alternativa ambiciosa de que Portugal precisa", vincou.