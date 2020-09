André Ventura ameaça demitir-se da liderança do Chega caso Ana Gomes tenha mais votos

André Ventura garante que se demitiria da liderança do Chega caso Ana Gomes ficasse à sua frente nas eleições presidenciais de janeiro de 2021.

Numa publicação de Facebook, o deputado descreve a adversária como "histérica, obcecada com os seus inimigos de estimação, amiga das minorias subsidiodependentes" e que só entra na corrida à Presidência da República com o "objetivo de evitar a minha vitória". "Demitia-me da liderança do CHEGA se ficasse à minha frente. Não acontecerá!", pode ler-se.

Em declarações recentes à agência Lusa, o recém-eleito líder do Chega definiu a ex-diplomata Ana Gomes como "a candidata cigana", após esta se ter apresentado como concorrente às eleições para a Presidência da República de janeiro de 2021.

"Numa certa metáfora, Ana Gomes é a candidata cigana destas Presidenciais. Eu sou o português comum", disse Ventura, em declarações à agência Lusa.

Para Ventura, a ex-eurodeputada socialista "não chegará à segunda volta" das eleições para chefe de Estado.

"Disputarei a segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa [atual Presidente e que só anunciará uma decisão sobre uma eventual recandidatura em novembro] e será a segunda volta mais espetacular da nossa história democrática", previu.

Ana Gomes confirmou esta terça-feira à Lusa que vai ser candidata a Presidente da República e que a sua candidatura será publicamente apresentada na quinta-feira.