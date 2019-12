"André Ventura, el ultraderechista portugués": deputado do Chega em destaque na imprensa internacional

"Fundou um partido há seis meses, entrou no Parlamento há dois [meses] e o presidente [Ferro Rodrigues] já o repreendeu por usar a palavra vergonha 'com muita frequência'. André Ventura lidera o partido Chega! e com a sua ascensão, abre caminho para a extrema-direita no Parlamento de Portugal", é desta forma que o jornal espanhol El País começa por descrever André Ventura, o deputado único do Chega! que muita tinta tem feito correr.



Com uma referência clara à polémica que se instalou a semana passada após ser repreendido pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, André Ventura ganha destaque lá fora. O deputado, conotado como o deputado de extrema-direita português, entrou no Parlamento em outubro e tem vindo a aumentar largamente a sua intenção de voto.

CMTV e diz ainda: "A sua política anti-sistema chega a tentar acabar com a Constituição de 25 de Abril de 1976



De recordar que este domingo, o partido de Correio da Manhã, era mostrar que "com as atitudes como as que teve Ferro Rodrigues, os portugueses sentem cada vez mais que o que se passa na Assembleia da República e no sistema político português é uma vergonha". ".De recordar que este domingo, o partido de André Ventura colocou um cartaz em frente à Assembleia da República com a palavra 'vergonha'. O objetivo, segundo o deputado ao, era mostrar que "com as atitudes como as que teve Ferro Rodrigues, os portugueses sentem cada vez mais que o que se passa na Assembleia da República e no sistema político português é uma vergonha". O jornal faz ainda uma biografia do também comentador dae diz ainda: "A sua