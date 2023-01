André Ventura: "A nomeação de João Galamba é uma afronta a todos os portugueses de bem"

André Ventura disse esta segunda-feira em conferência de imprensa que o país está com "um governo à deriva e sem qualquer capacidade governativa".Após a polémica da TAP, o líder do Chega apontou que "Fernando Medina não tem quaisquer condições de se manter como ministro das Finanças. É preocupante saber que o ministro das Finanças não sabia nada sobre o processo, tal como ele se justificou"Esta segunda-feira, António Costa anunciou a nomeação de dois novos ministros, João Galamba e Marina Gonçalves. O líder do Chega considerou que a nomeação de João Galamba é "uma afronta à Justiça e a todos os portugueses de bem".Ventura referiu que João Galamba está a ser investigado pela exploração de lítio e uso de dinheiros públicos. "Depois de um ciclo político marcado por escândalos, nomear um ministro que está em investigação é uma afronta", explica.O líder do partido do extrema-direita aproveitou para dizer que acredita que "Governo já deu que tinha a dar" e que, mesmo sendo inconveniente é necessário falar sobre uma reconfiguração."Os portugueses não querem um Governo permanentemente atrás de casos e de polémicas. Estas nomeações só reforçam o fosso que já existe entre os cidadãos e o Governo, salientou.Quando questionado sobre a apreciação da situação feita por Luís Montenegro, André Ventura criticou a postura do líder do PSD, referindo que "o PSD se refugia sempre no mais confortável"."Somos obrigados a falar sobre isto. Um role de questões vão surgir associados a polémicas. Algo comum neste Governo.", concluiu.