António Costa diz que o crédito está a chegar ao fim

Foi perante um conjunto de patrões aflitos da Indústria, do Comércio e do Turismo que o primeiro-ministro anunciou ontem que a primeira grande linha de apoio à Covid-19, no valor de 6,2 mil milhões de euros está quase a chegar ao fim."Até hoje, do conjunto de linhas de crédito definidas, o Estado já aprovou garantias num valor superior a cinco mil milhões de euros. Começamos a aproximarmo-nos do limite máximo dessas linhas de crédito que aprovámos", afirmou Costa.O líder do Governo, que falava no final da cerimónia de assinatura da declaração de compromisso dos parceiros sociais para a retoma económica e de assinatura do protocolo de cooperação entre a AHRESP e a Direção-Geral da Saúde, elogiou a intervenção da Banca na intermediação das ajudas, dizendo que "é muito importante para a retoma que todos tenhamos confiança no destino do dinheiro público e na garantia do dinheiro dos contribuintes"."Os bancos são os veículos de transmissão desse dinheiro à economia, e queremos que os bancos sejam exigentes na concessão de crédito." Do lado dos patrões existe apenas um pedido: é preciso reforçar os apoios.O Instituto Nacional de Estatística revelou esta terça-feira que o volume de negócios nos serviços caiu 17% no mês de março, face ao mês homólogo de 2019. Na componente ‘Alojamento, restauração e similares’, a queda foi de 49,1% a maior entre todos os componentes.A partir desta quarta-feira os prémios de seguro podem ser pagos a prestações. O regime excecional vigora até 30 de setembro e permite aos tomadores que sofreram uma quebra de rendimentos negociar com as companhias uma diminuição do prémio.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24