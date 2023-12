António Costa felicita Pedro Nuno Santos pela vitória nas eleições para secretário-geral do PS

O líder cessante dos socialistas e primeiro-ministro, António Costa, felicitou Pedro Nuno Santos pela sua vitória nas eleições para o cargo de secretário-geral do PS, que se realizaram sexta-feira e este sábado, desejando-lhe "as maiores felicidades"."Nesta hora de passagem de testemunho, felicito o nosso camarada Pedro Nuno Santos, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e politicas", escreveu António Costa, numa mensagem que enviou a todos os militantes deste partido.Na corrida à sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, deputado e ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, teve como adversários o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o dirigente socialista Daniel Adrião.Depois, nesta mesma mensagem, António Costa referiu-se ao período em que liderou o PS. "Quero agradecer, do fundo do coração, a todos os militantes, a enorme honra de ter sido secretário-geral do PS e o apoio que sempre me deram, ao longo destes nove anos", acrescentou.O PS tem aproximadamente 80 mil filiados, dos quais cerca de 60 mil tinham direito a votar nestas eleições diretas, por estarem inscritos há pelo menos seis meses e com quotas em dia.Este processo eleitoral no PS foi aberto com a demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro, a 7 de novembro, após ter sido tornado público que era alvo de um inquérito judicial instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a partir da Operação Influencer.António Costa foi pela primeira vez eleito secretário-geral do PS em 22 de novembro de 2014, dois meses depois de ter vencido primárias para candidato do partido ao cargo de primeiro-ministro, abertas a não militantes, que disputou com o então líder António José Seguro, em setembro desse ano.É primeiro-ministro desde 26 de novembro de 2015. Além do novo líder do partido, os militantes socialistas votaram para eleger 1.400 delegados ao Congresso Nacional do PS, que se reunirá entre 5 e 7 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa - aos quais aos se juntam 1.100 delegados por inerência. Na sexta-feira, votaram os militantes da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e os das federações distritais de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.Este sábado houve eleições nas federações do Algarve, do Baixo Alentejo, de Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, dos Açores e da Madeira. O PS comunicou que os primeiros resultados eleitorais oficiais serão divulgados pelas 23h30, na sede nacional, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.