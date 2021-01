António Costa pergunta pelo lítio em escuta com Ministro do Ambiente

A estratégia energética nacional, os contratos na área da energia e a localização da futura refinaria de lítio, em Portugal, serão o tema da escuta entre o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que foi validada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).A escuta foi feita pelo Ministério Público (MP) no âmbito do caso Hidrogénio, no qual são investigadas suspeitas de alegados benefícios do Governo ao consórcio constituído pela Galp, EDP, REN, Martifer e a dinamarquesa Vestas, que tem em vista construir uma fábrica de hidrogénio verde em Sines.O ministro foi colocado sob interceção telefónica neste inquérito, tendo Costa sido apanhado nessa escuta. O presidente do STJ, António Piçarra, terá considerado o tema da conversa normal entre membros do Governo, mas admitiu que a escuta possa ter interesse futuro para a investigação no caso Hidrogénio. E, por esse motivo, validou-a.Neste inquérito, são investigados os negócios do hidrogénio verde. Quanto ao lítio, o Governo quer que os privados instalem uma refinaria em Portugal, para rentabilizar o minério.