"Aos que concordam, aos que discordam": PCP apela à compra de bilhetes para Festa do Avante!

uma gigantesca operação reaccionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo".





A poucos dias da Festa do Avante! e depois do parecer da Direção-Geral da Saúde com as respetivas medidas preventivas da Covid-19, o Partido Comunista incentivou esta quarta-feira à compra de bilhetes para o evento que decorre nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro, na amora, Seixal.A campanha, lançada no Facebook, dirige-se, segundo o próprio partido, "aos que concordam, aos que discordam, aos que criticam, aos que elogiam, aos que expressam receio e aos que confiam a todos eles".O PCP apela ainda à rejeição do "ódio fascizante".Já na segunda-feira, num comunicado divulgado à imprensa, o partido sublinhou que a realização da Festa do Avante" estava a ser pretexto "paraEntre as medidas da DGS definidas para o evento encontram-se a lotação máxima de 16563 em simultâneo dentro do recinto, o cumprimento do distanciamento físico de, pelo menos, dois metros entre pessoas (com exceção se forem coabitantes) e o limite de consumo de álcool até às 20h00, salvo em situações de refeição.