Apenas quatro das dez moções de estratégia vão a votos no Congresso do CDS-PP

Apenas quatro das dez moções de estratégia globais apresentadas ao Congresso do CDS-PP irão a votos esta madrugada, tendo sido retiradas as das distritais e dos anunciados candidatos à liderança Nuno Correia da Silva e Bruno Filipe Costa.

O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa do Congresso, Martim Borges de Freitas, que confirmou que irão a votos a moção encabeçada pelo eurodeputado Nuno Melo, a do dirigente Miguel Mattos Chaves, a do militante José Seabra Duque e do dirigente distrital Otávio Rebelo Costa.

As quatro moções serão votadas em urna, por voto secreto, num processo que se prevê terminar já depois das 02h00 da manhã, com resultados anunciados cerca das 03h00.

Retiradas foram as moções do antigo vice-presidente Nuno Correia da Silva, do militante Bruno Filipe Costa, da Juventude Popular, da Federação dos Trabalhadores Democratas-cristãos, da Tendência Esperança em Movimento e de onze distritais, afetas ao ainda presidente Francisco Rodrigues dos Santos.

Nuno Correia da Silva justificou a retirada da moção com os sinais que disse ter recebido da sala do Congresso, enquanto o vice-presidente Miguel Barbosa, coordenador da moção das distritais, considerou que "não é de fulanização que o partido precisa hoje".

"Sem candidato à partida em nome da paz e sem candidato à chegada, a paz não se faz com cosmética e com negócios de mercearia fina", sublinhou.

O 29.º Congresso do CDS-PP reúne-se até domingo em Guimarães (distrito de Braga) para eleger o próximo presidente do partido.

Esta reunião magna acontece dois meses depois das eleições legislativas de 30 de janeiro, nas quais o CDS-PP teve o pior resultado de sempre (1,6%) e perdeu pela primeira vez a representação na Assembleia da República.

O atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, que tinha sido eleito em janeiro de 2020, demitiu-se na noite eleitoral depois de conhecidos os resultados.

São quatro os candidatos assumidos na corrida à liderança: Nuno Melo (eurodeputado e líder da distrital de Braga), Miguel Mattos Chaves, Nuno Correia da Silva (ambos vogais da Comissão Política Nacional) e o militante e ex-dirigente concelhio Bruno Filipe Costa.