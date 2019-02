CDS apresenta moção contra Governo com chumbo garantido da esquerda

O PSD junta-se ao CDS no voto a favor.

O parlamento debate esta quarta-feira uma moção de censura do CDS-PP ao Governo, a segunda dos centristas em pouco mais de um ano e meio, centrada no "esgotamento" do executivo do PS, e que tem "chumbo" garantido.

Esta será a 8.ª moção apresentada pelo CDS, partido recordista na censura aos governos, e a 30.ª a ser discutida na Assembleia da República em 45 anos de democracia, desde o 25 de Abril de 1974.

A moção já tem o voto contra garantido da maioria parlamentar de esquerda, que apoia o Governo - PS, BE, PCP e PEV. O PSD junta-se ao CDS no voto a favor.